ترجيحات بإجراء انتخابات الرئاسة البولندية 28 يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، ميشال دفورتشيك، الخميس، إن الموعد الأكثر ترجيحا لإجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة هو 28 يونيو/حزيران المقبل.



وتأجلت الانتخابات البولندية التي كانت مقررة سابقا في العاشر من مايو/أيار، في اللحظات الأخيرة إثر مناقشات للسياسيين والقادة المحليين.

وقالت المعارضة إن إجراء الانتخابات سوف يعرض صحة المواطنين للخطر في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وأنه لا يمكن أن تجرى عبر التصويت البريدي فقط مثلما كان يريد الحزب الحاكم.

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وفي النهاية، نفد الوقت من حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم وجرى تعليق الانتخابات.

والإثنين الماضي، أقر البرلمان تعديلا على القانون الذي بموجبه يتسن للناخبين المؤهلين البالغ عددهم 30 مليون شخص الاختيار بين ما إذا كانوا يريدون التصويت بالبريد أو بالحضور بشخصهم.

و11 مايو/أيار الجاري، قال رئيس مفوضية الانتخابات إن أمام رئيس البرلمان 14 يوما كي يعلن موعد انتخابات رئاسية جديدة.