اليابان ترفع الطوارئ بغالبية البلاد وتستثني المدن الكبرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اليابان، الخميس، رفع حال الطوارئ المفروضة منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي؛ لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، عن غالبية المناطق مع إبقائها في المدن الكبيرة.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في مؤتمر صحفي: "قررنا اليوم رفع حال الطوارئ في 39 منطقة" من أصل 47 في البلاد.
وأوضح أنه جرى رفعها في معظم مناطق الأرخبيل، ماعدا المدن الكبيرة مثل طوكيو وأوساكا.
وأحصت البلاد التي تعدّ 126 مليون نسمة حوالى 16 ألف إصابة بكوفيد-19 على أراضيها منذ بدء الأزمة الصحية من بينهم 687 وفاة.
وفي 4 مايو/أيار الجاري، قررت اليابان تمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى نهاية مايو/أيار، وذلك في أعقاب اجتماع لرئيس الوزراء شينزو آبي مع فريق العمل الحكومي الذي يتعامل مع جائحة فيروس كورونا.
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