الفلبين تقتل 15 متمردا في اشتباكات جنوبي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفلبين، الخميس، مقتل 15 متمردا مشتبها بهم في قرية نائية جنوبي البلاد، نهاية الأسبوع الماضي.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية فإن القوات الفلبينية كانت في طريقها للتعامل مع شكاوي ابتزاز عندما واجهت نحو 80 مسلحا في قرية كامانيكان بإقليم ميساميس أورينال، على بعد 791 كيلومترا جنوب مانيلا.
ونقلت الوكالة عن المتحدث العسكري، فرانسيسكو جاريلو، قوله إن الاشتباكات الأولية أسفرت عن مقتل عشرة مسلحين.
وأضاف أن المسلحين فروا في اتجاهات مختلفة، ولكن الجنود تعقبوهم وقتلوا خمسة آخرين منهم.
ولم تقع خسائر بشرية في صفوف قوات الجيش التي تمكنت من مصادرة خمسة بنادق وذخيرة وألغام أرضية بدائية الصنع ومعدات اتصال في موقع الاشتباك.
يشار إلى أن المتمردين الشيوعيين يخوضون حربا ضد الحكومة الفلبينية منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، مما يجعلهم واحدة من أقدم حركات التمرد اليسارية في آسيا.
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