فلسطين بلا إصابات كورونا.. وتسجل 5 حالات شفاء المزيد

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في فلسطين، فيما سجلت 5 حالات شفاء في مدينة القدس.



وأضافت في بيان، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أن حصيلة الإصابات تستقر عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 118 حالة، منها 55 في مدينة القدس و17 في ضواحي القدس، و13 في محافظة رام الله والبيرة، 24 في محافظة الخليل، 2 في محافظة نابلس، 1 في محافظة طولكرم، و6 حالات في المحافظات الجنوبية.

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وأوضحت وزيرة الصحة أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.

وقالت: "تم إدخال 595 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعلياً في الحجر 12436".

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطنية: "ارتفعت عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا إلى 44383 فحصاً، من جميع المحافظات الفلسطينية".