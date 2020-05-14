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إسرائيل تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365

الخميس 2020/5/14 02:51 م بتوقيت أبوظبي

سجلت إسرائيل 19 إصابة جديدة بفيروس خلال ساعات الليلة الماضية ما رفع إجمالي الإصابات إلى 16567 حالة. 

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان ، اليوم الخميس، إنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة. 

وأضافت وزارة الصحة إن 62 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 43 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة. 

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وبحسب وزارة الصحة فإن 52 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس. 

ولفتت وزارة الصحة إلى أن 12364 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء. 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 3939 حالة. 

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها شهر آذار/مارس الماضي.

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