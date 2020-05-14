إثيوبيا تناقش سبل وقف تهريب الأسلحة التركية إلى البلاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 حث رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حكام الأقاليم على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لوقف التهريب والتجارة غير المشروعة للأسلحة النارية، وذلك على خلفية تزايد عمليات تهريب أسلحة تركية الصنع عبر دول الجوار.

جاء ذلك خلال لقائه بحكام الأقاليم الإثيوبية والجهات المعنية لمناقشة الأوضاع الراهنة وسبل مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة بالأسلحة النارية. Advertisements وأكد آبي أحمد في حديثه على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المناطق والأقاليم لوقف عمليات التهريب والإتجار غير المشروع بالأسلحة وتداولها داخل البلاد. وقال إن التتبع الفعال لتدفق الأسلحة من جميع مصادرها والعمليات المشتركة ضد تجار الأسلحة يجب أن تتصدر الأولوية لاتخاذ المعالجات الناجعة لهذه المشكلة. وتأتي تصريحات آبي أحمد عقب التصاعد المتزايد لعمليات تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى إثيوبيا عبر دول الجوار، الذي يمثل تهديدا لأمن البلاد واستقرارها . والإثنين الماضي أحبطت السلطات الإثيوبية محاولة تهريب أسلحة تركية الصنع إلى البلاد، عبر إقليم أمهرة على الحدود مع السودان

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