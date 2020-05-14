شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الاوروبي: لقاح كورونا سيكون جاهزا خلال عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس أن لقاحا ضد كوفيد-19 سيكون جاهزا خلال سنة "في أفضل السيناريوهات"، وذلك استنادا الى المعطيات المتوافرة حاليا عن الأبحاث الجارية.

وقال مسؤول استراتيجية الصحة البيولوجية واللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "نرى إمكانية لأن يكون هناك لقاح جاهز للترخيص بعد عام من اليوم، إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له".

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