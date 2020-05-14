الصحة البوليفية: استخدام عقار يسمى "إيفرميكتين" مضاد للطفيليات لمعالجة المصابين بكورونا

أعلن ​وزير الصحة​ البوليفي مارسيلو نافاخاس، في حديث تلفزيوني، أنه تم إصدار مذكرة تقضي بالسماح "باستيراد واستخدام عقار يسمى "إيفرميكتين" مضاد للطفيليات ويستخدم عادة في الطب البيطري، لمعالجة المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد"، موضحاً "أهمة ان يوصف ​الدواء​ تحت مسؤولية طبيب وشرط أن يبلّغ المريض بأن فاعليته ضد كوفيد-19 ليست مثبتة".

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