طلال البرازي يؤدي أمام الرئيس السوري اليمين الدستورية وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

أدى اليمين الدستورية أمام ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ اليوم ​طلال البرازي​ وزيراً للتجارة الداخلية و​حماية المستهلك​. وأكد الرئيس الأسد خلال استقباله الوزير البرازي بعد أداء اليمين، "ضرورة اضطلاع ​وزارة​ التجارة الداخلية بمسؤولياتها وخاصة فيما يتعلق بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع التلاعب بها واحتكار المواد". وتمنى الرئيس الأسد للوزير البرازي النجاح في مهامه، وقد حضر مراسم أداء اليمين رئيس ​مجلس الوزراء​ المهندس ​عماد خميس​.

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