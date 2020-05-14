الصحة الإيرانية: تسجیل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6854

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجیل 71 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6854، مشيرة إلى تسجيل 1808 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 114533.

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