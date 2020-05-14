هيئة التفاوض المعارضة السورية تحدد تاريخ انتخابات رئاستها

حددت "هيئة التفاوض العليا في ​المعارضة السورية​" تاريخ 13 من حزيران المقبل موعد إجراء انتخابات رئاستها، بعد تأجيله سابقًا ما تسبب بإشاعات حول تدخل دولي بتشكيلتها.

وأوضحت انها "أقرت جدول أعمال اجتماعها الذي سيعقد في 13 من حزيران المقبل، حيث سيتم إجراء ​الانتخابات الرئاسية​ خلاله، والتي كان قد تم تأجيلها في الفترة السابقة بسبب استحقاقات سياسية"

وكانت ​السعودية​ استضافت، في كانون الأول 2019، اجتماعًا لمجموعة من المستقلين السوريين، بهدف اختيار عدد منهم وضمهم إلى "الهيئة"، الأمر الذي دفع إلى تأجيل الانتخابات، وأغضب رئيس "هيئة التفاوض" الحالي، ​نصر الحريري​.