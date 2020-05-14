حددت "هيئة التفاوض العليا في المعارضة السورية" تاريخ 13 من حزيران المقبل موعد إجراء انتخابات رئاستها، بعد تأجيله سابقًا ما تسبب بإشاعات حول تدخل دولي بتشكيلتها.
وأوضحت انها "أقرت جدول أعمال اجتماعها الذي سيعقد في 13 من حزيران المقبل، حيث سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية خلاله، والتي كان قد تم تأجيلها في الفترة السابقة بسبب استحقاقات سياسية"
وكانت السعودية استضافت، في كانون الأول 2019، اجتماعًا لمجموعة من المستقلين السوريين، بهدف اختيار عدد منهم وضمهم إلى "الهيئة"، الأمر الذي دفع إلى تأجيل الانتخابات، وأغضب رئيس "هيئة التفاوض" الحالي، نصر الحريري.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة التفاوض المعارضة السورية تحدد تاريخ انتخابات رئاستها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.