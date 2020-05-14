غوتيريس: كورونا لا يستهدف فقط الصحة البدنية للبشر بل يؤثر سلباً على أحوالهم النفسية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الدول إلى "تعزيز تدابير الحماية النفسية للمواطنين على خلفية انتشار الفيروس التاجي"، مشيراً الى ان "وباء كورونا لا يستهدف فقط الصحة البدنية للبشر، بل ويؤثر سلبا على أحوالهم النفسية"، مشيراً الى انه "يجب على الحكومات والمجتمع المدني والسلطات الصحية وغيرها التعاون بشكل عاجل لمعالجة مشاكل الصحة النفسية في زمن الوباء".
وأشار غوتيريس إلى أن "الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم الأطباء الذين يعملون مع المصابين بالفيروس التاجي، وكبار السن، والقُصّر، والمواطنون الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وأولئك الذين يواجهون أزمات، ولذلك يجب تعزيز تدابير الدعم لهؤلاء".
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