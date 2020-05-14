خارجية الصين ترفض الاتهامات الأميركية حول محاولات لسرقة أبحاث اللقاحات

رفضت وزارة الخارجية ​الصين​ية الاتهامات الأميركية لها بمحاولة قرصنة الأبحاث الجارية في ​الولايات المتحدة​ للتوصل الى لقاح ضد "كوفيد-19"، معتبرة أنها تهدف الى "التشهير بها".

واتهم ​مكتب التحقيقات الفدرالي​ الأربعاء قراصنة معلوماتيين وباحثين وطلاب على ارتباط بالصين بسرقة معلومات من معاهد جامعية ومختبرات عامة في الولايات المتحدة.