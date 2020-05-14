رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات الأميركية لها بمحاولة قرصنة الأبحاث الجارية في الولايات المتحدة للتوصل الى لقاح ضد "كوفيد-19"، معتبرة أنها تهدف الى "التشهير بها".
واتهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأربعاء قراصنة معلوماتيين وباحثين وطلاب على ارتباط بالصين بسرقة معلومات من معاهد جامعية ومختبرات عامة في الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين ترفض الاتهامات الأميركية حول محاولات لسرقة أبحاث اللقاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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