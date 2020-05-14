حواط: لا صحة للمعلومات عن طلب وزير الاتصالات من شركتي تشغيل الخلوي بالإستمرار بعملهما

اشار وزير الاتصالات طلال حواط الى انه لا صحة لكل ما تتناقله بعض وسائل الإعلام عن طلب وزير الاتصالات مجدداً من شركتي تشغيل ​الخلوي​ بالإستمرار بعملهما. وشدد في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على ان هذه ​الأخبار​ الملفقة هدفها التعمية والتشويش على الرؤية والمنهجية ​الجديدة​ في التعاطي مع هذا القطاع الحيوي في ​لبنان​، واكد بأن "الشركتين على سكة التسلم والتسليم".

وفي السياق، لفتت وزارة الاتصالات في بيان تعقيبًا على ما تم نشره عن أن "الوزير حواط طلب من تاتش وألفا إبقاء الوضع على حاله والاستمرار في تسيير القطاع لأن الحكومة غير جاهزة لتسلمه"، الى أن الخبر غير صحيح، وبأنها أبلغت الشركتين رسميا بإنتهاء العقود"، اضافت "كما ستعلن وزارة الاتصالات عن الإجراءات التطبيقية لإدارة ألفا وتاتش في الوقت التي تراه مناسباً".