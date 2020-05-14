حسن: سنجري حملة فحوصات واسعة بالمناطق والأحد سأرفع تقريراً إلى الحكومة ويبنى على الشيء مقتضاه

اشار ​وزير الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​ في تصريح له خلال جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي، الى ان "فرق الطواقم الطبية التابعة ل​وزارة الصحة العامة​ انتشرت في مختلف المناطق بإطار حملة واسعة لفحص المخالطين والمشتبه بإصابتهم ب​كورونا​ لتحديث المعطيات بخصوص الواقع الوبائي، والأحد سأرفع تقريراً إلى ​الحكومة​ ويبنى على الشيء مقتضاه".

يذكر بأن ​وزارة الصحة​ أعلنت اليوم الخميس عن "تسجيل 8 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​لبنان​، بينها 6 من المقيمين و2 من المغتربين الوافدين". وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 شباط بلغ 886 حالة.