حسن: سنجري حملة فحوصات واسعة بالمناطق والأحد سأرفع تقريراً إلى الحكومة ويبنى على الشيء مقتضاه

اشار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في تصريح له خلال جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي، الى ان "فرق الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة انتشرت في مختلف المناطق بإطار حملة واسعة لفحص المخالطين والمشتبه بإصابتهم بكورونا لتحديث المعطيات بخصوص الواقع الوبائي، والأحد سأرفع تقريراً إلى الحكومة ويبنى على الشيء مقتضاه".
يذكر بأن وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس عن "تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان، بينها 6 من المقيمين و2 من المغتربين الوافدين". وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 شباط بلغ 886 حالة.
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