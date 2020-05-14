وزارة الصحة: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا 6 مقيمين و2 من الوافدين

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أعلنت وزارة الصحة عن "تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان، بينها 6 من المقيمين و2 من المغتربين الوافدين". وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 شباط بلغ 886 حالة.
وأفادت الوزارة بأن حالات الشفاء بلغت 236 وبقيت الوفيات على 26 حالة، مبينة أن عدد الفحوصات التي أجريت للمقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية يبلغ 1691.
وفي السياق، اشار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الى ان "فرق الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة انتشرت في مختلف المناطق بإطار حملة واسعة لفحص المخالطين والمشتبه بإصابتهم بكورونا لتحديث المعطيات بخصوص الواقع الوبائي، والأحد سأرفع تقريراً إلى الحكومة ويبنى على الشيء مقتضاه".
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