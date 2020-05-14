العفو الدولية تدعو السعودية للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي

دعت ​منظمة العفو الدولية​ ​السعودية​ إلى الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما طالبت منظمة العفو الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بإطلاق سراح المدافعات عن حقوق المرأة بعد عامين من اعتقالهن.

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