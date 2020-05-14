LBC: غادة عون ابقت أورور الفغالي موقوفة رغم قبول طلب إخلاء سبيل

علمت الـ "LBCI" أنّ الهيئة الإتهامية في ​جبل لبنان​ قبلت طلب ​إخلاء سبيل​ مدير عام ​النفط​ ​أورور الفغالي​ لكن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​ تبقيها موقوفة بعدما إدعت عليها بالأمس بجناية التزوير بملف ​الفيول​ المغشوش. إضغط للمزيد

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