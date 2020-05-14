الاتحاد الاوروبي: لقاح ضد كوفيد-19 سيكون جاهزا خلال عام في "أفضل السيناريوهات"

أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي أن لقاحا ضد كوفيد-19 سيكون جاهزا خلال سنة "في أفضل السيناريوهات"، وذلك استنادا الى المعطيات المتوافرة حاليا عن الأبحاث الجارية.

وقال مسؤول استراتيجية ​الصحة​ البيولوجية واللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري في ​مؤتمر​ صحافي عبر الفيديو "نرى إمكانية لأن يكون هناك لقاح جاهز للترخيص بعد عام من اليوم، إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له".