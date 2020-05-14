السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: إسرائيل لن تسمح بأي تموضع إيراني في الجولان

اشار السفير "الإسرائيلي" لدى ​الأمم المتحدة​ ​داني دانون​ الى إن "إسرائيل لن تسمح ل​إيران​ بالتموضع في هضبة ​الجولان​ بالقرب من الحدود الإسرائيلية وبناء قواعد عسكرية".

وأضاف في ​مقابلة​ مع موقع i24news" الإسرائيلي"، "رأينا ما يحدث في ​لبنان​، ولا نريد أن نكرر نفس الأخطاء التي قمنا بها في لبنان ب​سوريا​"، وقال إن "هناك سبعة في المائة فقط من مرتفعات الجولان موجودة في إسرائيل، لذا فإن الخطر الاستراتيجي المتمثل في وجود قوى معادية للغاية في منطقة حساسة جغرافياً يجب أن يكون واضحاً".

واشار دانون إلى ان "إسرائيل ستوجه ضرباتها بعد تلقيها أي معلومات استخباراتية عن شحنات أسلحة إيرانية في سوريا".