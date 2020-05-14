خضر: جميع فحوصات كورونا في شمسطار وكفر دبش نتائجها سلبية

اشار ​محافظ​ بعلبك ​الهرمل​ ​بشير خضر​ الى انه "بعد اجراء حوالي 200 فحص "PCR" لمواطنين مخالطين وغير مخالطين في ​شمسطار​ وكفر دبش، اتت جميع النتائج سلبية". ولفت خضر في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "طُلب من جميع المخالطين الإلتزام ب​الحجر المنزلي​ رغم النتائج السلبية تحت اشراف ​البلدية​، على ان تعاد الفحوصات لهم بعد حوالي 10 ايام." إضغط للمزيد

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