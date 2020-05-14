بلدية البابلية: نتيجة فحوصات كورونا الـ 83 في البلدة سلبية

اشارت بلدية ​البابلية​ الى انه "صدرت نتيجة فحوصات "PCR" الـ 83 التي أجرتها ​وزارة الصحة​ في البلدة منذ يومين وجاءت النتيجة ولله الحمد سلبية، وعليه تشدد ​البلدية​ على المخالطين ضرورة إستكمال ​الحجر المنزلي​ أربعة عشرة يوما لأنه ربما تعود لتظهر عليهم عوارض ​فيروس كورونا​ المستجد في الايام القادمة، وتتغير نتيجة الفحص من سلبي إلى إيجابي" .

ولفتت البلدية الى انها "ستقوم نهار غد بمجموع من فحوص "PCR" وأخذ عينات عشوائية من كافة أحياء البلدة بالتعاون مع جامعة "LAU" بناء لطلب من رئيس البلدية الدكتور نضال حطيط في مركز الحجر الصحي في البابلية".