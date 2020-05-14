اليابان تعلن رفع حال الطوارئ عن معظم مناطق البلاد

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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس رفع حال الطوارئ المفروضة منذ مطلع نيسان/أبريل لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ عن معظم مناطق الأرخبيل، إلا أنه أبقاها في المدن الكبيرة مثل طوكيو وأوساكا.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي "قررنا اليوم رفع حال الطوارئ في 39 منطقة" من أصل 47 في البلاد. وبعد تمديدها في الرابع من مايو، كان يُفترض أن تستمرّ حال الطوارئ في البداية حتى نهاية الشهر الحالي.

وأحصت البلاد التي تعدّ 126 مليون نسمة حوالى 16 ألف إصابة بكوفيد-19 على أراضيها منذ بدء الأزمة الصحية من بينهم 687 وفاة.