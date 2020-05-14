تمديد الإغلاق الكامل للعاصمة الأميركية حتى 8 يونيو

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واشنطن: أعلنت رئيسة بلدية واشنطن، موريل باوزر، تمديد إغلاق العاصمة الأميركية حتى 8 يونيو المقبل بعد أن كان مقرراً انتهاء الحظر غداً الجمعة، إثر تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت رئيسة البلدية في بيان إن عدد الإصابات والوفيات اليومية الجديدة بكوفيد - 19 لم ينخفض بعد، مضيفةً أن العدوى المجتمعية للجائحة لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من العاصمة واشنطن.
وأشارت إلى أن عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة، لكن مع ذلك لم تستوف المنطقة بعد معايير إعادة الفتح.
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