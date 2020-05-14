هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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خوست: أعلنت حركة طالبان أنها شنت هجوما عنيفا الخميس على قاعدة للجيش الأفغاني في مدينة غارديز (شرق) بعدما أمرت الحكومة قواتها باستئناف الضربات ضدها، في نبأ أكدته وزارة الداخلية الأفغانية.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في رسالة لوسائل الإعلام عبر تطبيق واتساب "بعد الإعلان عن الحملة (...) نفذ هجوم استشهادي ضد مقر مهم للقيادة العسكرية تابع لإدارة كابول".

