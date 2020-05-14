دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ميركل تريد تحسين العلاقات مع روسيا رغم عمليات تسلل إلكتروني

برلين (رويترز) - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إنها ستواصل جهودها لتحسين العلاقات مع روسيا على الرغم من هجمات التسلل الإلكتروني التي تصعب الأمر قائلة إنها تأخذ هذه الأمور على محمل الجد.

وقالت ميركل للبرلمان ردا على سؤال عن عمليات التسلل "سأسعى من أجل علاقات طيبة مع روسيا لأنني أعتقد أن هناك من الأسباب ما يدعو لمواصلة جهودنا الدبلوماسية لكن ذلك يصعب الأمر".

وذكرت صحيفة دير شبيجل الألمانية الأسبوع الماضي أن المخابرات العسكرية الروسية تمكنت فيما يبدو من الحصول على العديد من رسائل البريد الإلكتروني من مكتب دائرة ميركل الانتخابية في عملية تسلل في عام 2015 استهدفت البرلمان الألماني. ونفت موسكو مزاعم سابقة عن عمليات تسلل إلكتروني في الخارج.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)