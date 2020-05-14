بوتين: الطيران الحربي الروسي يتفوق كثيرا على الأجنبي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدولة يجب أن تدعم الصناعات الجوية، القادرة خلال الظروف المتساوية، على منافسة شركات صناعة الطائرات الأجنبية.
وأكد خلال اجتماع بشأن دعم صناعة الطيران والنقل الجوي، أن الطيران الحربي الروسي يتفوق كثيرا على نظيره الأجنبي.
وشدد بوتين، على أن روسيا تعتبر إحدى الدول القليلة القادرة على إنتاج مجموعة كاملة من الطائرات العسكرية والمدنية والمروحيات.
وقال: "الطائرات الوطنية الروسية، تنافس في العديد من خصائصها، على قدم المساواة مع نظيراتها الأجنبية، ومع النماذج الرائدة في السوق العالمية، وبالمناسبة، تتفوق الطائرات الحربية الروسية، في بعض المواصفات القتالية على نظيراتها الأجنبية بشكل كبير".
وأضاف: "في الوضع الحالي، يجب دعم القاعدة الصناعية لهذا القطاع، أي شركات تصنيع الطائرات"، وشدد على ضرورة تزويد هذا المجمع، بعقود الشراء اللازمة.
المصدر: تاس
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