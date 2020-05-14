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صحيفة أمريكية: كيم جونغ أون في عداد المفقودين مجددا!

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

من جديد، افتقدت الصحف الأمريكية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وقررت أنه اختفى مرة أخرى لـ 12 يوما، لسبب مجهول.

ورصدت صحيفة "نيويورك بوست"، أن كيم لم يدل بأي تصريحات منذ 12 يوما، فيما قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، معلقا على آخر ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي: "ربما قص حقا الأشرطة في المصانع .. لكن لا يمكننا التحقق مما إذا كانت هذه الصور حقيقية".

وظهر كيم جونغ أون في 2 مايو خلال افتتاح مصنع للأسمدة، وقص شريط الافتتاح التقليدي الرسمي، وبدا في الصور بصحة جيدة، على النقيض من الشائعات التي تحدثت عن تدهور صحته بشدة.

وكان زعيم كوريا الشمالية قد تغيب عن عيد ميلاد جده، مؤسس البلاد، كيم إيل سونغ، وسرت الشائعات بسبب هذا الغياب عن مرضه، وحتى عن وفاته.

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وافترض البعض أن كيم جونغ أون، لا يستطيع الوقوف بمفرده، ولا المشي بشكل طبيعي، لكن ظهوره لاحقا بدد كل الظنون ودحض المعلومات الكاذبة التي روجت لها صحف كبرى.

المصدر: نيويورك بوست

شاهد بالصور: من هي شقيقة زعيم كوريا الشمالية

PANMUNJOM, SOUTH KOREA - APRIL 27: North Koraen Leader Kim Jong Un (L) and sister Kim Yo Jong attend the Inter-Korean Summit at the Peace House on April 27, 2018 in Panmunjom, South Korea. Kim and Moon meet at the border today for the third-ever inter-Korean summit talks after the 1945 division of the peninsula, and first since 2007 between then President Roh Moo-hyun of South Korea and Leader Kim Jong-il of North Korea. (Photo by Korea Summit Press Pool/Getty Images)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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