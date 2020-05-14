من هو منصف السلاوي الذي عيّنه ترامب ضمن لجنة تطوير لقاح كورونا؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - رنا أسامة:

فيما يواصل العالم حربه ضد جائحة فيروس كورونا المُستجد، عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباحث المغربي مُنصف محمد السلاوي مستشارًا رفيعًا لقيادة جهود حكومة الولايات المتحدة لتطوير لقاح فعّال ضد الفيروس الذي يواصل حصد عشرات الآلاف منذ بدأت رحلة زحفه من مدينة ووهان الصينية قبل 5 أشهر.

ووفق رويترز، تقرر تعيين السلاوي، الرئيس السابق لقسم اللقاحات بشركة "جلاكسو سميث كلاين" للأدوية، لتسريع وتيرة تطوير لقاح مضاد للفيروس التاجي المُستجد من قِبل الولايات المتحدة في إطار عمل لجنة أُطلق عليها اسم ."Operation Warp Speed"

سيعمل الطبيب والباحث المغربي رفقة الجراح العام الأمريكي جوستاف بيرنا، وسيشرف على جهود عمل تلك اللجنة لتطوير اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة لمكافحة الجائحة.

وفق تقارير إعلامية مغربية، عمل السلاوي (61 عامًا) بقسم البحث والتطوير في شركة "جلاكسو سميث كلاين" في الفترة بين عامي 2015 و2017، كما ساعد في تطوير لقاحات للوقاية من الملاريا، والتهابات المعدة والأمعاء لدى الأطفال، وسرطان عنق الرحم.

كما أنه عضو مجلس إدارة شركة "موديرنا" التي أجرت أول اختبار لقاح لمصابة بكورونا في أمريكا، وعضو في جامعة حمد بن خليفة بقطر، وسبق أن قام في وقت سابق مع مجموعة من أساتذة الطب الوبائي، في إيجاد لقاحات متعلقة بمرض نقص المناعة البشرية "الإيدز".

غادر المغرب وهو بعمر الـ17 لدراسة الطب بفرنسا، ثم سافر إلى بلجيكا حيث استقر لمدة 27 عامًا درس خلالها البيولوجيا الجزيئية وحصل على دكتوراه في علم المناعةمن جامعة ليبر دو بروكسل.

Advertisements

وأكمل دراسات ما بعد الدكتوراه في كلية الطب بجامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة تافتس في بوسطن، وفق سيرته الذاتية المنشور على الموقع الإلكتروني لجامعة حمد بن خليفة.

ألّف أكثر من 100 مؤلف علمي وعرض تقديمي، وهو عضو في مجلس إدارة مؤسسة "PhRMA"، ومجلس إدارة منظمة صناعة التكنولوجيا الحيويةالأمريكية.

كان السلاوي، المختص في علم المناعة والفيروسات بالولايات المتحدة الأمريكية، أكد أن هناك 800 دراسة سريرية تُجرى في العالم من أجل تحديد كل الخصائص المتعلقة بالفيروس المُستجد المُسبب لمرض "كوفيد 19" والعمل على تطويقه.

وأوضح في لقاء سابق مع برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية المغربية، أن من بين العراقيل التي سيواجهها العالم بعد إيجاد لقاح كورونا هو إمكانية توفير الملايير منه، وهو ما يتطلب الكثير من الوقت والمجهودات والإمكانيات قبل أن يصل إلى الناس في مختلف أنحاء العالم، حسبما أفاد موقع "هسبريس" المغربي.