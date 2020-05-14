محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الجهات الأمنية حملاتها لمواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الأنشطة الإجرامية، ما أسفر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 975 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
كما جرى ضبط 1089 قضية تموينية متنوعة، 11421قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، و310 قضية متنوعة.
جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر جهود الأمن خلال 24 ساعة.. بينها ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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