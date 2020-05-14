الإمارات: 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، تسجيل 698 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعهم حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 21,084 حالة.

وأضافت وزارة الصحة - في بيان لها، نشرته وكالة أنباء الإمارات /وام/، اليوم الخميس- أنه تم تسجيل حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك بسبب تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 208 حالات.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 407 حالات جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 6,930 حالة.

وأضحت أن توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة يهدف إلى الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس "كورونا" والمخالطين لهم وعزلهم ،وقد تم إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.