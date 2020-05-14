بتر قدم مواطن سقط أسفل عجلات قطار بالشرقية- صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
بتر قطار بمحطة هيها في الشرقية، اليوم الخميس، قدم أحد المواطنين إثر سقوطه أسفل عجلات القطار خلال محاولته عبور مزلقان السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ بسقوط أحد المواطنين أسفل عجلات قطار الركاب بمحطة "ههيا".
وتبين وقوع الحادث خلال محاولة المصاب عبور المزلقان من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، ما أسفر عن إصابته بجروح في الوجه وبتر إحدى قدميه، وجرى نقله إلى مستشفى "ههيا" المركزي، قبل تحويله إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي؛ لخطورة حالته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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