بالصور.. تجهيز المدن الجامعية بـ"مشتهر" لاستقبال وحجر العائدين من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، المدن الجامعية بمشتهر المخصصة للحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج.

وعقد المغربي، اجتماعًا مع الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والدكتورة منال جاد مدير عام الادارة الطبية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن، بحضور مسؤلي المدن الجامعية والأطباء للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التي جرت بالمدن الجامعية المخصصة لاستقبال وتسكين العائدين من الخارج.

وتفقد نائب رئيس الجامعة خلال جولته غرف الإقامة، للتأكد من مستوى النظافة، وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال العائدين من دولة الإمارات العربية خلال الاسبوع القادم.

وأكد المغربى على أهمية توفير الرعاية الطبية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات لاستقبال العالقين حفاظًا على سلامتهم.