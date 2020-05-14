التصديق على عقود تقنين 14 قطعة أرض بدهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
صدق اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على 14 عقد تقنين أراضي بمساحات مختلفة بمنطقة العصلة بمدينة دهب، بحضور العميد عماد فكري القائم بأعمال رئيس المدينة.
وأكد المحافظ، أنه جرى التصديق بعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية سيناء، ليصبح أجمالي عدد العقود التي جرى التصديق عليها حتى الآن بمدينة دهب 34 عقدًا.
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