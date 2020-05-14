الكشف عن 698 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـفيروس كورونا في الإمارات

اجرت وزارة الصحة الاماراتية أكثر من 37 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها ، اليوم الخميس. الفحوصات، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها ، اليوم الخميس.

وأكدت الوزارة على الكشف عن 698 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـفيروس كورونا المستجد.



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