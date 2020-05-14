الصين: سنكثف الفحص لمنع انتشار كورونا مجدداً

قالت الصين اليوم الخميس إنها ستكثف الفحص المتعلق بالكشف عن فيروس كورونا للحيلولة دون تكرار الجائحة، التي أودت بحياة أكثر من 4600 شخص فيبر الصين الرئيسي.
وأدلت سونغ شو لي، المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، بهذا التصريح خلال إفادة صحفية يومية.
وتناقصت في الصين أعداد حالات الإصابة بكورونا على أساس يومي بشدة، مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال ذروة الجائحة في فبراير.
لكن تجددت مخاوف بكين بعد زيادة في الحالات الجديدة في إقليمي جيلين ولياونينغ بشمال شرقي البلاد.
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