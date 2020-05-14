إسبانيا.. 217 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 27 ألفا و321

عاد عدد الوفيات اليومية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا للارتفاع مجددا، اليوم الخميس، مقارنة بحصيلة أمس.

وأحصت وزارة الصحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفاة 217 شخصا، في عموم البلاد، مقابل 184 سجلت أمس الأربعاء لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 27 ألف و321 حالة وفاة.

وسجل 271 ألف شخص مصاب بالعدوى في إسبانيا، منذ بدأ الأزمة، شفي منهم أزيد من 183 ألفا وفق موقع وولرد ميتر

بالمقابل بلغ عدد الإصابات على مستوى العالم 4.44 مليون شخص توفي منهم 300 ألف، مقابل تعالفي مليون 668 ألف.