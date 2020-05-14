طقس اليوم الخميس..  أجواء غائمة وأمطار أو زخات أحيانا رعدية 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تكون الأجواء غائمة مما سيعطي أمطارا أو زخات أحيانا رعدية محلية بكل من السواحل، والسهول الشمالية والوسطى، ومرتفعات الأطلس، والريف، ومنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية.

وستمر سحب كثيفة مرفوقة بأمطار متفرقة فوق السواحل الوسطى، وسوس، وشمال المنطقة الشرقية، مع تساقطات ثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. وستبقى السماء قليلة السحب بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما جنوبية غربية بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي من الشمال الغربي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الريف والأطلس، وما بين 06 و10 درجات بهضاب الفوسفاط، وما بين 11 و16 درجة بالشمال، والوسط، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، ومابين 15 و20 درجة بأقصى جنوب البلاد. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الريف والأطلس، وما بين 15 و22 درجة بالساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 22 و28 درجة بجنوب المنطقة الشرقية شمال الأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 28 و34 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز، وما بين رأس سبارتيل وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.