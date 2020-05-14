عمال الحي الصناعي بالبيضاء المصابون ينقلون “كورونا” إلى أطفالهم

كشفت التحاليل المخبرية إصابة طفلة تبلغ من العمر سنتين ونصف السنة، وطفل بالغ من العمر ثلاث سنوات، بفيروس “كوفيد 19″، نتيجة مخالطتهما لأبويهما اللذين يرقدان بمستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء، وهما من عمال شركات الأحذية الثلاث الموحدة بالحي الصناعي عين السبع بالدار البيضاء، إحدى أكبر البؤر الوبائية بالمغرب، والتي غيرت خارطة الإصابات بالجهة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن السلطات الصحية تسارع الزمن لاحتواء الوضع ببعض الأحياء في الدار البيضاء والمحمدية، بعد أن كشفت عشرات التحليلات المخبرية إصابة أسر بأكملها بفيروس كورونا لعمال الشركات بالحي الصناعي.

وأوضحت المصادر، أن العشرات من الزوجات والأبناء والإخوة جرى نقلهم إلى المراكز الاستشفائية بعد تأكيد إصابتهم بالوباء في دائرة المخالطين، وهو ما حول أحياء بأكملها إلى شبه بؤر وبائية، تعمل السلطات جاهدة للسيطرة عليها في ظل ظرفية يسود فيها الترقب لسيناريوهات رفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ، لبروز مؤشرات إيجابية بالمغرب في التعامل مع الجائحة العالمية.