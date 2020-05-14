في مواجهة مباشرة مع فيروس كورونا، وبعيدا عن عائلاتهم، يواصل أطباء مغاربة في شهر رمضان، أداء مهامهم بجهود مضاعفة في الحرب التي يخوضها المغرب ضد كورونا.
طبيبة من داخل مستشفى “دوق دي طوفال” بطنجة، تحدثت لـ”اليوم 24″، عن الظروف التي يعيشها أطر مستشفيات كورونا منذ أشهر، بعيدين عن عائلتهم، والتي زادت صعوبة مع شهر رمضان.
وقالت الطبيبة إنها ورغم كل الصعوبات، فإنها تعتبر عملها واجبا وطنيا ودينيا، مناشدة المساعدة من المواطنين بالالتزام بالحجر، والبقاء في منزلهم أكثر، للتمكن من اجتياز الجائحة في أقرب وقت وبأقل الخسائر.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيبة: نقوم بواجب وطني وديني رغم صعوبته في رمضان.. ساعدونا بالتزام الحجر- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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