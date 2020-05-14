بحيرة طبرية: ارتفاع منسوب المياه بثلاثة أمتار منذ بداية الموسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت سلطة المياه اليوم، الخميس، أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع إثر تدفق كميات من المياه من المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة، لغاية نهاية يوم أمس الأربعاء، بـ0,5 سنتيمترا آخر، وينقص البحيرة 9,5 سنتيمترا لامتلائها بشكل كامل.

وقالت إنه منذ بداية موسم الأمطار الأخير ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بثلاثة أمتار.

وأكدت سلطة المياه أن منسوب المياه الحالي في بحيرة طبرية يعتبر الأفضل منذ بدء فصل الشتاء الأخير، وفقا للمعطيات، وأن منسوب المياه في البحيرة لا يزال يرتفع بهذا الشكل لأول مرة منذ عقود.