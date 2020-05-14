شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:17 مساءً, 14 مايو 2020 م أعلنت روسيا اليوم تسجيل 9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية منذ الثاني من مايو مما يرفع إجمالي الإصابات هناك إلى 252245 حالة.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 93 شخصا توفوا خلال الليل وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمية إلى 2305.

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