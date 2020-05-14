شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربي يقر قبول شهادة المنشأ الإلكترونية في ظل "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

عقدت اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية اجتماعا استثنائيا لها عبر خاصية "الفيديو كونفرنس" ،برئاسة المملكة الاردنية الهاشمية وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء ،لمناقشة بند واحد متعلق بقبول شهادة المنشأة الالكترونية.

وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر أهمية عقد هذا الاجتماع الافتراضي في ظل الظروف الاستثنائية والحرجة التي يمر بها بها العالم والمنطقة العربية على وجه الخصوص جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد .

Advertisements

وأشار إلى أن اللجنة أوصت في ختام اجتماعها بقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً المدرج بها الختم والتوقيع إلكترونياً من قبل الدول العربية وذلك خلال فترة الجائحة طالما يتوفر بها إمكانية التحقق من بيانات الشهادة من خلال رابط التحقق الموجود عليها الخاص بالجهة الرسمية أو أي وسيلة تحقق إلكترونية أخرى مع الأخذ في الاعتبار أن تكون شهادة المنشأ وفق النموذج المعتمد في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبما يتوافق مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية .

ولفت الانتباه إلى أن اللجنة طالبت من الدول الأعضاء التي ترغب في إصدار شهادة المنشأ إلكترونياً اخطار الامانة العامة بذلك قبل أسبوع من بدء الإصدار مع توضيح آلية التحقق منها وتاريخ بدء التطبيق حتى يتسنى تعميمها على الدول الاعضاء.

ونوه إلى أن اللجنة دعت الدول الاعضاء لعقد اجتماع لها خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر لتقييم التجربة وكذلك العمل على تذليل أي عقبات من شأنها أن تتسبب في تعطيل حركة التجارة بين الدول العربية الأعضاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.