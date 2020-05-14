شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تسجل أدنى زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بداية مايو والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا اليوم ، 9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية منذ الثاني من مايو مما يرفع إجمالي الإصابات هناك إلى 252245 حالة.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 93 شخصا توفوا خلال الليل وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمية إلى 2305.