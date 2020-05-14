اخبار العالم

موسكو تسجل أدنى زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بداية مايو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تسجل أدنى زيادة يومية في إصابات منذ بداية مايو والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا اليوم ، 9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية منذ الثاني من مايو مما يرفع إجمالي الإصابات هناك إلى 252245 حالة.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 93 شخصا توفوا خلال الليل وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمية إلى 2305.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تسجل أدنى زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بداية مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا