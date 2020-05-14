شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ٥ أشخاص وإصابة عشرات المدنيين بانفجار شاحنة ملغومة في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

سقط خمسة أشخاص على الأقل قتلى ، بانفجار شاحنة محملة بالمتفجرات قرب محكمة في مدينة غرديز بشرق أفغانستان اليوم. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان "وقع انفجار بسيارة ملغومة بالقرب من محكمة عسكرية في مدينة غرديز، وهي منطقة مأهولة بالسكان.

و يخشى مقتل وإصابة عشرات المدنيين". وأعلنت حركة طالبان في بيان مسؤوليتها عن الهجوم. ويأتي التفجير بعد يومين من مقتل 56 شخصا على الأقل بهجمات في مناطق أخرى من البلاد بينهم نساء وأطفال حديثي الولادة