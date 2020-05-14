موظفون في استثمار ذي قار يرفضون عودة رئيس الهيئة المستقيل

أفاد مراسل الخليج 365، الخميس، بأن موظفين هيئة استثمار ذي قار نظموا وقفة احتجاجية للتنديد بعودة رئيس الهيئة المستقيل عماد طارش العتابي إلى مزاولة عمله. جدير بالذكر أن العتابي استقال من منصبه كرئيس لهيئة استثمار ذي قار، في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية. Advertisements

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