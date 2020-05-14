أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، على "منع" تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات، في حين أشار إلى أن الحكومة حريصة على إطلاق الرواتب دون تأخير.



وأضاف بحر العلوم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن "الحكومة حريصة على إطلاق الرواتب بلا تأخير، وتعويض ذوي الشهداء والجرحى من المتظاهرين". وقال الكاظمي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن "أولويات الحكومة تكثيف الجهود لمواجهة جائحة كورونا ، وصياغة مسودة ميزانية استثنائية تعزز القدرة على مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية".وأضاف بحر العلوم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن "الحكومة حريصة على إطلاق الرواتب بلا تأخير، وتعويض ذوي الشهداء والجرحى من المتظاهرين". وأكد، "أهمية صون سيادة العراق وتعزيز القانون وحصر السلاح بيد الدولة"، كما أكد على "منع الدول الأخرى من تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات أو منطلق لتوجيه هجمات ضدّ دولة ثالثة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يحدد أولويات الحكومة ويؤكد: حريصون على إطلاق الرواتب بلا تأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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