الصين تصف اتهام #أمريكا لها باختراق أبحاث كوفيد-19 بأنه "افتراء"

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صورة أرشيفية قالت وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال عن اتهام متسللين مرتبطين بالصين باختراق أبحاث أمريكية بشأن مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا إن بكين تعارض افتراءات الولايات المتحدة. وأضاف المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان اليوم الخميس أنه ينبغي إدانة أي تصرفات من خلال الإنترنت تهدف إلى تقويض جهود مكافحة المرض.

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