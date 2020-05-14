انت الان تتابع إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 250 ألفا وأقل زيادة يومية في أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية أعلنت روسيا اليوم الخميس تسجيل 9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية منذ الثاني من مايو أيار مما يرفع إجمالي الإصابات هناك إلى 252245 حالة. وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 93 شخصا توفوا خلال الليل وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمية إلى 2305.

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