الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى رومانيا لتعزيز جهودها في مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى رومانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 /، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.



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وقال الدكتور أحمد عبد الله بن سعيد المطروشي، سفير دولة الإمارات لدى رومانيا : " ترتبط دولة الإمارات بعلاقات صداقة وطيدة مع رومانيا، وتأتي هذه المساعدات لتعكس هذه العلاقات المتميزة، والتي ستدعم وتمكن الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد" .. وأضاف : " إن المعركة ضد / كوفيد - 19/ عالمية، وقد وجدت دولة الإمارات حلفاء أقوياء في جميع أنحاء العالم يواجهون هذا الوباء بعزم وإصرار ".

وأكد سعادته أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لا تنسى أصدقاءها في كل الظروف والأحوال، وأن هذا الأمر يؤكد للمجتمع الدولي بأن تصريحات الدولة تتفق مع أفعالها ومبادراتها التي تصب في مصلحة الإنسانية، وقد أثبتت للعالم أجمع بأنها تضطلع بدور ريادي ورئيسي على الساحة الدولية.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 549 طنا من المساعدات لأكثر من 48 دولة، استفاد منها نحو 549 ألفا من العاملين في المجال الطبي.